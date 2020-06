Asia Argento contro Morgan: 'è un malato di mente, non l'ho mai picchiato'

Nel corso della puntata di Live - Non è la D'Urso in onda ieri sera, Asia Argento ha parlato di Morgan, a cui ha risposto dopo le accuse rivolte da quest'ultimo, il quale ha affermato che la sua ex lo picchiava durante il sonno e gli tirava dei pugni in faccia.

Le replica è stata durissima. L'attrice, con un pizzico di ironia ha affermato che Morgan è "un mentecatto, ma direi anche un genio. Marco, anzi scusate Morgan (perché lui non è più Marco) l'ho lasciato 14 anni fa, mi sono salvata. Io e mia figlia siamo scappate dalle sue grinfie, di persona profondamente malata di mente. Lui ha avuto tre figlie. Per lui è un dono che fa alle donne, ha detto "Potrei avere anche mille figli".

Sul racconto di Morgan, che di recente ha affermato che Asia Argento lo picchiava di notte, quest'ultima ha affermato che "io di notte dormo! Lui è un matto, altrimenti perché avrebbe fatto quella pagliacciata a Sanremo?" riferendosi all'ormai celeberrimo episodio di Sanremo 2020 che ha portato alla squalifica di lui e Bugo.

Secondo la Argento però la colpa è anche dei media, che "alimentano la sua pazzia dandogli spazio e facendolo parlare".

L'attrice ha anche affermato che Morgan è solito dare le colpe sempre agli altri e l'ha accusato di non riuscire "a prendersi una responsabilità".



Non si tratta del primo attacco di Asia Argento a Morgan, che di recente aveva duramente parlato dell'ex giudice di X-Factor.