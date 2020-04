Asia Argento contro Pechino Express: duro attacco alla produzione dello show

Esperienza sfortunata questa di Pechino Express per Asia Argento: l'attrice e figlia del celebre regista horror si è infatti infortunata cinque giorni dopo il fischio d'inizio, lasciando quindi il suo posto a Gennaro Lillo.

Qualcosa, però, sembra non esser proprio andato giù ad Asia: l'attrice, nel corso di una diretta Instagram con la sua compagna di squadra Vera Gemma, ha infatti denunciato alcuni comportamenti a suo dire scorretti della produzione dello show.

"Sentite questa crudeltà, lo voglio dire, non me ne frega un cavolo. Fatemi causa, a me hanno pagato il minimo garantito, capito? Il minimo garantito, ok? Zero, nient'altro. Sono tornata a casa dopo cinque giorni... Sì, sentivo il dolore però io lo so interiorizzare, lo so fare implodere il dolore. Quella sera noi torniamo a casa, mi hanno fatto un gesso antidiluviano, non vedevo una cosa del genere... Cose bagnate... Era un gesso anni '80, fatto male che mi strizzava la gamba" comincia lo sfogo di Argento.

L'attrice e regista poi continua: "Torniamo in albergo, io dico 'Ah, finalmente ci possiamo bere una birra', ci chiamano perché vogliono fare la pantomima che abbiamo vinto il bonus. Ci costringono mentre noi volevamo magnà e bere che era nostro diritto che avevamo vinto quella cosa... Ci mandano le telecamere e ci chiedono di parlar male delle altre, delle #Top, delle cose... Mi avevano pure detto, io la gamba la dovevo tener su per il sangue e tutto, 'scusa puoi abbassare quella gamba che si vede nell'inquadratura?' E io là ho detto 'Senti, mo m'avete rotto li cogl***i'".

La vittoria di Pechino Express 8 è andata alla squadra delle #Collegiali composta da Nicole Rossi e Jennifer Poni; vediamo, invece, che fine hanno fatto i vincitori delle scorse edizioni di Pechino Express.