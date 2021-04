Asia Argento, proposta inaspettata a Morgan: 'Torniamo insieme'

Asia Argento ha deciso di deporre l'ascia di guerra nei riguardi del suo ex compagno Morgan, e dopo anni di attacchi reciproci, ha proposto su Clubhouse al padre di sua figlia di tornare insieme.

"Perché non torniamo insieme?" ha detto in maniera del tutto inaspettata la Argento all'ex frontaman dei Bluevertigo il quale le ha risposto per le rime, rivisitando in versi i versi di una poesia assai nota: "Perché tu, perché io, perché gli altri. Eravamo immaturi. Era un amore violento, fragile, disperato. Il nostro amore era cattivo come il tempo: vero, bello, felice. Tremava come un bambino al buio. Era un uomo tranquillo nel cuore della notte. Faceva paura a tutti. Era spiato e noi lo spiavamo...".

La Argento che ha denunciato alcuni mesi fa le violenze subite poi, di fronte a migliaia di seguaci ha aggiunto: "Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza... Ci amavamo moltissimo. E io godevo quando ti vedevo suonare in tour con i Bluvertigo".

Morgan un po' evasivo ha detto: "Quando? In autunno no, cadono le foglie e io muoio. E poi in autunno i violini singhiozzano. Però sì, fammi questo regalo. A primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico".

Non è chiaro se si tratti di una trovata pubblicitaria o solo di un improbabile ritorno di fiamma. Per scoprirlo, non ci resta che attendere.