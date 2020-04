Asia Argento risponde su Instagram agli attacchi di Morgan

E' di nuovo guerra aperta tra Morgan ed Asia Argento. I due tempo fa sono stati insieme ed hanno anche dato alla luce una figlia, Anna Lou Castoldi, prima di lasciarsi. Il cantante ex Bluvertigo in un'intervista rilasciata a La Vita In Diretta, però, ha nuovamente attaccato l'ex compagna, che le ha immediatamente risposto su Instagram.

Morgan infatti l'ha additata come responsabile per il pignoramento della casa, che è stata venduta all'asta a causa di alcuni debiti con il fisco. Il cantante, che ad inizio anno è stato al centro del caso con Bugo a Sanremo 2020, ha raccontato di voler migliorare la propria vita e cambiare per amore delle figlie: "Voglio ripulirmi da tutto quello che non va bene, ho deciso di affrontare un risanamento totale, per sempre. Quindi tutto ciò che è stato le cattive abitudini, cattive esperienze, automedicazioni, da lunedì verranno rimosse. Questo è l’unico grande insegnamento in questa solitudine. Mi sono trovato con me stesso e ho visto che non andava bene”.

Fin qui tutto bene, ma a far discutere è la frase rivolta ad Asia Argento: "al Marco più giovane direi occhio ad Asia!".

Immediata è arrivata la risposta della regista, che su Instagram ha pubblicato un selfie per annunciare il lancio di una linea di collane, condito dal messaggio "chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra! Gesù (Giovanni 8:7)”.

Nella stessa intervista Morgan è tornato sul caso Bugo ed ha affermato di aver detto solo la verità.