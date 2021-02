Asia Argento, scontro con Senaldi a Non è L'Arena: 'ti infilo il tacco in bocca'

Violento scontro tra Asia Argento ed il direttore di Libero, Pietro Senaldi, a Non è l'Arena di Massimo Giletti. L'attrice infatti è nuovamente intervenuta sul caso Genovese, ma si è duramente scagliata contro Senaldi per una frase che quest'ultimo le aveva rivolto.

Il direttore di Libero si è rivolto ad Asia Argento citando la frase pronunciata da quest'ultima: "lo stupro mi ha arricchito, bisogna stravolgerlo".

Immediata la replica dell'attrice che non le ha mandate a dire e l'ha invitato a stare zitto: "stai zitto. Hai rotto le p***e a tutte le donne" ha affermato, a cui ha controbattuto Senaldi che l'ha accusata di essere "una donna violenta". A questo punto la situazione è precipitata, con Asia Argento che evidentemente stizzita si è rivolta a Senaldi dicendogli "ti meno, ti metto il tacco in bocca come in un film di Dario Argento. Tu sei violento dentro, hai un'anima sporca".

Massimo Giletti è stato costretto ad intervenire per placare gli animi, con una precisazione: "non dubito quanto detto su Weinstein dalla stessa Asia, come non dubito sul racconto fatto dal ragazzo che a sua volta ha detto di essere stato violentato da Asia Argento. Ma io non ci credo.. Anche se è vero che si dice che i pedofili sono le persone abusate da bambini. Comunque io non ci credo che Asia Argento abbia violentato. Mi chiedo perché però abbia dato 300 mila euro al suo accusatore".

Il video completo dello scontro è disponibile sulla pagina di Non è l'Arena.

Di recente Asia Argento ha accusato Rob Cohen per alcuni fatti avvenuti sul set di XXX, la pellicola uscita nel 2002 con protagonista Vin Diesel, ma ha anche discusso del suo rapporto con la mamma.