Asia Argento shock: 'Droghe? Volevo sperimentare ma ne sono diventata dipendente'

Nelle scorse ore Asia Argento è stata ospite a Belve, il programma di Rai 3 condotto da Francesca Fagnani, dove è rivelata a cuore aperto, parlando della sua gioventù difficile, della sua vita sessuale fuori dagli schemi e anche dell'abuso di droghe.

"Ho avuto dipendenze da stupefacenti? Sì, ne ho avute parecchie. È iniziata come una sperimentazione ma è finita come dipendenza e là mi sono spaventata. Era un grande amore, ma avevo un altro grande amore, il lavoro e questo mi ha salvato. Che tipo di droghe? Tutte. Anche droghe di cui lei non conosce l’esistenza come le bevande sacre degli sciamani".

A questo punto la giornalista le ha chiesto: "Qual è l’effetto su di lei?" e Asia Argento ha risposto: "Non sono qui per parlarne, è come se avessi fatto 10 anni di terapie, sono fatti miei. Le bevande sciamane sono medicine sacre che provengono dall'Amazzonia e hanno un effetto che dipende dal tipo di persona. Io ho capito molte cose su di me, la mia famiglia, i miei avi, ho ricevuto molte visite da persone che non ci sono più, le vedevo come vedo ora lei".

Asia Argento che ha avuto un'infanzia drammatica per via di una madre violenta ha poi aggiunto: "Non mi sono mai innamorata di una donna, ma a letto le preferisco perché sono più lisce e delicate".

La figlia del re dell'horror è poi tornata a parlare del Metoo e di Weinstein, ricordando che molte donne sono state risarcite dal produttore cinematografico: "Io non voglio quei soldi sporchi di sangue. Io ho dato fastidio perché ero diventata un simbolo di una lotta femminista e io non rientro nell’idea di una che può lottare per quei diritti. É stata dura denunciare e l’ho fatto solo perché un giornalista mi fece una domanda. C'era misoginia nei miei confronti".