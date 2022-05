Aspettando Obi-Wan Kenobi: ecco l'incredibile fan art dedicata alla morte di Darth Vader

Mentre Obi-Wan Kenobi sta per debuttare su Disney+, un fan del franchise di George Lucas ha ben pensato di ricreare attraverso un suo commovente disegno l'iconica scena della morte di Darth Vader tra le braccia di Luke Skywalker avvenuta ne Il ritorno dello Jedi.

Nel post riportato in calce alla notizia potete ammirare le immagini strazianti e caotiche mostrano proprio Luke che si prende cura di Darth Vader negli attimi finali della sua vita e qui, ha finalmente la possibilità di vedere del buono in suo padre. Sopra i due c'è la sagoma fluttuante di Anakin Skywalker, con Luke che dice: "Devo salvarti" e Vader che risponde con "l'hai già fatto".

Vader è apparso per la prima volta al pubblico in Star Wars: Una nuova speranza del 1977 come il cattivo più minaccioso e riconoscibile del franchise. Indossando un elmo meccanico e armato della sua caratteristica spada laser rossa, Darth Vader guida l'Impero in una spietata crociata contro l'Alleanza Ribelle. Il suo ruolo da villain è messo bene in evidenza nella trilogia originale mentre, in quella prequel viene raccontata la genesi della sua storia.

Intanto, è confermato che rivedremo il Darth Vader di Hayden Christensen in Obi-Wan Kenobi e sembra che l'attore sia disposto a tornare per questo ruolo anche dopo la fine della serie Disney+. Quale "futuro" immaginate per questo iconico villain? Ditecelo nei commenti.