Aspettando She-Hulk su Disney Plus: 5 fumetti su Jennifer Walters che dovreste recuperare

Dopo il finale di Ms Marvel, andato in onda in queste ore, She Hulk sarà la prossima serie tv Marvel in arrivo su Disney Plus, col debutto previsto per il 17 agosto prossimo: in preparazione al debutto della nuova supereroina del MCU, vi proponiamo 5 fumetti di She Hulk da recuperare.

Savage She-Hulk : L'avvocato penalista Jennifer Walters viene accidentalmente trasformata in una gigante verde dopo aver ricevuto una trasfusione di sangue da suo cugino, Bruce Banner, alias Hulk. Anche se priva della celebre muscolatura esagerata del suo grosso e verde parente, Jennifer è altrettanto forte e arrabbiata, soprattutto perché è furiosa con Bruce per averla trasformata in un mostro. I primi numeri inaugurali della serie, scritti da Stan Lee e disegnati da John Buscema, presentano la sua carriera di avvocato, i suoi primi atti da eroina e dei robot giganti che un gruppo di ricchi delinquenti costruiscono per cercare di abbatterla.

She-Hulk rompe la quarta parete : come ha già fatto Deadpool nei film con Ryan Reynolds, nei fumetti She-Hulk è famosa anche per aver rotto la quarta parete e iniziato a dialogare apertamente con il lettore durante le sue avventure. Secondo i report anche la serie tv Marvel Studios replicherà questa tecnica narrativa, che nei fumetti venne introdotta dallo scrittore John Byrne sulle pagine della serie The Sensational She-Hulk, che con 60 numeri prima della sua chiusura all'epoca divenne la serie standalone più longeva per una supereroina.

Il processo di She-Hulk e la TVA : nei fumetti She-Hulk ha avuto a che fare anche con la famosa Time Variance Authority, l'organizzazione a difesa dello spazio-tempo introdotta nel MCU dalla serie tv Loki. Nella serie a fumetti, scritta da Dan Slott, sapendo che Occhio di Falco sarebbe morto in un prossimo futuro, She-Hulk tenta in anticipo di raccontare a Clint quello che gli sarebbe successo, scatenando l'ira della TVA.

Cacciatrice di taglie : nei fumetti She-Hulk non è stata sempre e solo un avvocato, dato che nella sua serie del 2005 scritta da Peter David, Jennifer mollò la carriera in tribunale per dare la caccia a criminali di bassa lega, nel tentativo di riorganizzare la sua vita e capire cosa fare del suo futuro.

: nei fumetti She-Hulk non è stata sempre e solo un avvocato, dato che nella sua serie del 2005 scritta da Peter David, Jennifer mollò la carriera in tribunale per dare la caccia a criminali di bassa lega, nel tentativo di riorganizzare la sua vita e capire cosa fare del suo futuro. La nuova She-Hulk del 2022: all'inizio del MCU i film erano influenzati dai fumetti, ma negli ultimi tempi è vero anche il contrario, e infatti in questi mesi, in vista dell'uscita della serie tv di Disney Plus, la Marvel Comics ha lanciato una nuova collana dedicata a Jennifer Walter, iniziata a gennaio scorso e caratterizzata da 'un ritorno alle origini', con maggior umorismo rispetto agli ultimi anni. Sicuramente è questo il fumetto ideale per i nuovi lettori che si avvicineranno al personaggio grazie al MCU.

Vi ricordiamo che She-Hulk sarà composta da 9 episodi, che arriveranno a cadenza settimanale dal 17 agosto al 12 ottobre: per altri contenuti, date un'occhiata al trailer ufficiale di She Hulk.