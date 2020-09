Aspettando The Boys 2: svelata la nuova collezione di Funko Pop!

A pochissime ore dalla distribuzione di The Boys 2, Amazon Prime Video e Funko Pop! stuzzicano i fan del ragazzacci di Garth Ennis con un nuovo ed esclusivo set di action figure.

Nella collezione, che troverete di seguito insieme ai link per ordinare le statuette paffute, sembrano esserci proprio tutti gli antieroi del fumetto: per Starlight, Hughie, Translucent, Queen Maeve, Hmelander e A-Train vi rimandiamo al market-place Amazon che troverete nella sezione "fonte", mentre potrete scoprire l'esclusiva di Billy Butcher per Walmart cliccando qui. I prezzi oscillano dal 10 ai 12 dollari e, per poco più di 25 euro, è disponibile anche la spedizione per l'Italia.

Intanto i fan di tutto il mondo si preparano a riprendere le avventure dei loro beniamini lì dove le avevano lasciate: tra violenza, sangue e complotti. Nell'attesa scoprite le ultime anticipazioni sui tanti massacri che ci aspettano in The Boys 2 e, per rinfrescare la memoria, passate dall'esilarante Honest Trailer della prima stagione di The Boys.

Nel cast della seconda stagione, in arrivo domani, ritroveremo Karl Urban (Billy Butcher); Erin Moriarty (Annie January/Starlight); Antony Starr (Patriot); Dominique McElligott (Queen Maeve); Jessie Usher (A-Train); Chace Crawford (The Deep); Laz Alonso (Mother’s Milk); Jack Quaid (Hughie Campbell) e Karen Fukuhara (The Female).