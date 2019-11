Aspettate Safiyah in Batwoman? Potrebbe non apparire nella prima stagione

Nell'ultimo episodio della serie Batwoman, trasmesso da The CW lo scorso 17 novembre, in un dialogo tra due personaggi è uscito fuori il nome di Safiyah, personaggio presente nei fumetti ma che difficilmente potrà fare la sua apparizione durante la prima stagione della serie con protagonista l'attrice Ruby Rose.

In questi primi episodi di uno degli ultimi show del network americano non stanno mancando i riferimenti a personaggi importanti apparsi nella controparte originale cartacea. Dopo la presenza di Tommy Elliot (Gabriel Mann) alter ego di Hush è stata la volta di un altro celebre villain di Batman in Batwoman, a cui adesso si è affiancato anche il nome di Safiyah, venuto fuori dopo uno scambio di battute tra Alice (Rachel Skarsten) e The Rifle (Garfield Wilson).

Safiyah è un personaggio importante legata all'organizzazione criminale The Many Arms of Death con cui si confronta con Kate Kane all'interno dei fumetti. Ma aver pronunciato il suo nome non è comunque sinonimo di presenza nella serie. Almeno non nella prima stagione.

A fare chiarimento sulla sua eventuale presenza è intervenuta la showrunner della serie Caroline Dries che si è espressa così durante un'intervista con il portale Comicbook:

"I nostri piani per questa stagione non vanno oltre questa piccola anticipazione. Per questo se sei interessato a questa cosa conviene leggere i fumetti per poter dire 'Oh, sono incuriosito!', ma se non lo fai non è comunque un problema. Per questa prima stagione abbiamo intenzione soltanto di creare degli intrighi".

Batwoman viene trasmesso negli Stati Uniti dal network The CW, mentre in Italia la serie ancora è inedita. Tra dicembre e gennaio 2020 lo show farà parte, insieme alle altre serie dell'Arrowverse, del grande evento crossover intitolato Crisi sulle Terre Infinite. Le avventure di Kate Kane saranno nuovamente disponibile a partire dal prossimo 1 dicembre con A Mad Tea-Party a cui potete dare un piccolo sguardo grazie alla presenza del promo dell'ottavo episodio di Batwoman.