Assassin's Creed: aggiornamenti da Ubisoft sulla serie Netflix!

Solo tre giorni fa è finalmente arrivata la conferma che Netflix avrebbe ufficializzato la serie di Assassin's Creed. La preoccupazione dei fan del videogioco è alta, ma ora la casa madre di Ubisoft si fa già sentire con alcuni aggiornamenti che ci dicono molto sullo stato dei lavori dello show.

Sono passati quasi due anni da quando Ubisoft ha annunciato, per la prima volta nell’ottobre 2020, di voler avviare i lavori su un adattamento per piccolo schermo da uno dei suoi titoli videoludici più di successo. Nel corso di questo biennio ci si è chiesti quando avremmo potuto ricevere aggiornamenti più incoraggianti e ora stanno arrivando tutti insieme. Solo tre giorni fa la conferma che Assassin’s Creed è stato ufficializzato. Oggi un nuovo report ci aggiorna su una discussione avuta direttamente con Ubisoft.

Secondo GameSpot, lo stato dei lavori è stato discusso oggi presso Ubisoft Forward, dove è stato rivelato che lo show sarebbe “ancora in fase di sviluppo”. A questo punto, non è del tutto chiaro se questo voglia porre un freno all’eccitazione dei fan dopo la notizia di tre giorni fa o intenda segnalare, invece, che si stia già procedendo con la formazione delle script room. Potrebbe trattarsi della prima, anche se in realtà gran parte dei nomi che si troveranno a bordo dell’adattamento sono già stati annunciati. Lo show sarà prodotto da Jason Altman e Danielle Kreinik presso il dipartimento Film e Televisione di Ubisoft, mentre Jeb Stuart – già showrunner di Vikings: Valhalla per Netflix – guiderà la serie.

Ovviamente, nonostante il felice annuncio, la preoccupazione è tanta. Se non altro perché rimane tutt’ora vivido il ricordo di quel terribile flop che fu l’adattamento cinematografico con Michael Fassbender. Inoltre, soprattutto dopo la cancellazione di Resident Evil dopo una stagione soltanto, non si può dire che Netflix si sia distinta particolarmente per le sue capacità di adattare videogiochi di successo. A questo proposito, ecco 5 cose che Netflix non deve sbagliare su Assassin’s Creed.