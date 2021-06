Assassin's Creed, annunciato lo scrittore della serie live action Netflix: ecco chi sarà!

Nelle ultime ore è stato svelato il nome dello sceneggiatore che si occuperà della stesura dello script della serie live action di Netflix basata su Assassin's Creed, celebre franchise videoludico approdato anche al cinema qualche anno fa con protagonista Michael Fassbender nel ruolo di Callum Lynch/Aguilar de Nerha.

Lo show verrà scritto da Jeb Stuart, come ha confermato Variety. La serie di Assassin's Creed è stata annunciata per la prima volta in sviluppo ad ottobre come parte di un accordo tra Netflix e Ubisoft per lo sviluppo di contenuti basati sul franchise di videogiochi maggiormente venduto. L'accordo include Erie live action, serie animate e anime. Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film & Television sono produttori esecutivi del progetto; di Assassin's Creed su Netflix ne abbiamo parlato in un approfondimento che trovate al link.



Al momento non è arrivata ancora la conferma di Netflix sul nome di Stuart ma Variety ha già confermato l'ingaggio dello sceneggiatore di Die Hard.

Assassin's Creed ha debuttato la prima volta nel 2007 ed è diventato un successo mondiale immediato, con oltre 155 milioni di copie vendute dei vari titoli della serie. I giochi open world affrontano la guerra tra gli ordini segreti rivali degli Assassini e dei Templari che utilizzano tecnologia avanzata per accedere alle memorie genetiche degli Assassini in diversi periodi del passato per scovare potenti artefatti chiamati Frutti dell'Eden.

Stuart di recente ha scritto la serie Netflix, Vikings: Valhalla, continuazione di Vikings su History Channel.



