Assassin's Creed, chi potrebbe essere il protagonista della serie Netflix?

La notizia di una serie Netflix dedicata ad Assassin's Creed ha suscitato molto clamore ed ora, i fan del franchise non vedono l'ora di scoprire quale personaggio dei giochi verrà scelto come protagonista.

Non sappiamo ancora molto dello show, anche se sappiamo che Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft saranno i produttori esecutivi del progetto. Fin qui si sa solo che lo spettacolo si sta concentrando sul racconto di una storia ricca e multistrato. Ma non abbiamo ancora informazioni certe su quale delle saghe sia stata prescelta.

Tra i personaggi più papabili c'è sicuramente Kassandra di Assassin's Creed: Odyssey, uno dei personaggi più avvincente e carismatici visti dopo il celeberrimo Ezio. Sarebbe interessante scoprire come verrebbe rappresentata la caccia ai vari membri del Kosmos e sopratutto come verrebbe rappresentato la sua complessa storia.

Tra i giochi sicuramente più apprezzati c'è Assassin's Creed Black Flag, e in molti vorrebbero che la storia serie si incentrasse su Adewale, un personaggio molto più ricco e avvincente di Edward, che permetterebbe sicuramente di creare una storia molto più lunga ed articolata ricollegandosi a molte altre vicende. Inoltre anche suo figlio, che alla fine diventa un Assassino, lascia la porta aperta ad ulteriori approfondimenti per la serie.

Assassin's Creed III non è di certo il miglior gioco del franchise, ma le battute iniziali ci presentano uno dei cattivi più affascinanti di tutti, ovvero Haytham Kenway. Stiamo parlando del figlio di Edward che dopo la morte del padre finisce per diventare uno dei membri più potenti dell'Ordine dei Templari. Sarebbe sicuramente interessante affrontare la sua storia. Molti altri sarebbero poi i personaggi da citare come ad esempio Shao Jun, Nikolai Andreievich Orelov o Jacob e Evie Frye. In attesa di scoprire chi sarà il prescelto, date un'occhiata ai 5 periodi in cui potrebbe essere ambientata questa produzione dedicata ad Assassin's Creed. Voi chi preferireste come protagonista di questa serie Netflix? Come sempre fatecelo sapere nei commenti.