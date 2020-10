Assassin's Creed su Netflix: 5 periodi storici che vorremmo vedere

A sorpresa, Netflix ha annunciato che una serie sul franchise di Assassin's Creed è in lavorazione presso i propri studi. Una notizia che ha agitato le acque di un periodo che sembrava tutt'altro che florido per la nascita di nuovi progetti, e che ha inevitabilmente attirato le attenzioni dei fan della saga videoludica made in Ubisoft.

Se è vero che manca sempre meno tempo all'uscita del prossimo capitolo Assassin's Creed: Valhalla, il sogno degli amanti delle vicende degli assassini è da tempo quello di poter assistere a un adattamento live-action che possa far dimenticare di un prodotto riuscito solo in parte come il film di Assassin's Creed con Michael Fassbender. La domanda che quindi ora ci poniamo è: dove potrebbe essere ambientato lo show televisivo che adatterà nuovamente le storie raccontate dalla serie di videogiochi? Oggi parliamo di quelle che, a nostro avviso, potrebbero essere delle location storiche perfette, e che ameremmo veder riproposte nello show Netflix.

Difficile non iniziare dall'Italia tra il XV e il XVI secolo, epoca nella quale sono ambientati gli splendidi Assassin's Creed II e Brotherhood, dove abbiamo potuto assistere alle vicende di uno dei personaggi più amati di tutta la saga, ovvero Ezio Auditore. La possibilità di rivivere un'epoca colma di arte, storia, intrighi e giochi di potere e che ha come culla uno dei periodi storici più importanti della storia italiana come quello rinascimentale, ci farebbe davvero emozionare.

Che il Nord America del XVIII secolo sia tra le ambientazioni storiche più affascinanti non è un mistero: l'arrivo dei padri pellegrini, le rivalità con gli inglesi, la guerra d'indipendenza e la conseguente nascita degli Stati Uniti hanno riempito le pagine dei nostri manuali di storia. Ma anche delle nostre giornate passate a giocare ad Assassin's Creed III, nei panni di Connor Kenway. Sarebbe una scelta semplice per Netflix ripercorrere un'epoca talmente apprezzata e celebrata in America, e di sicuro impatto.

Un capitolo che ha convinto solo in parte i fan è stato Assassin's Creed: Syndicate, che nonostante le premesse di trama convincenti, non si è rivelato il miglior gioco della saga. Tuttavia, crediamo che la sua ambientazione, ovvero l'Inghilterra del XIX secolo, possa essere perfetta per una serie TV che riesca anche a risollevare le sorti di un videogioco poco fortunato. Inoltre, la dualità dei due assassini che incontriamo nel gioco, i fratelli Jacob ed Evie Frye, sarebbe sicuramente interessante da veder riproposto in un serial televisivo.

Chi di noi non vorrebbe vedere adattate in live action le splendide e sognanti ambientazioni di Assassin's Creed: Origins? Il fascino dell'Egitto, le piramidi, i misteri, la magia che aleggia intorno a quei luoghi sarebbe qualcosa di impareggiabile. Sarebbe la possibilità di seguire meglio le avventure di Bayek riproposte in un adattamento televisivo

E chiudiamo con la scelta che ameremmo più di tutte: la fantastica ambientazione di Assassin's Creed: Odyssey. Un titolo enorme, che ci ha fatto esplorare la vastità e le bellezze del mondo greco nel pieno del suo splendore, mentre la sanguinosa Guerra del Peloponneso aveva contrapposto le potenze di Sparta e Atene. In più, ci sarebbe modo migliore per accontentare i fan che mostrare una versione live-action di Kassandra e Alexios? Ci siamo intesi.

Mentre abbiamo lasciato lo spazio ad alcune considerazioni su quello che potrebbe rappresentare la serie Netflix di Assassin's Creed per il futuro di possibili adattamenti cross-mediatici simili, la palla passa a voi: quali vorreste fossero le affascinanti ambientazioni della serie TV di Assassin's Creed? Fatecelo sapere con un commento nello spazio dedicato.