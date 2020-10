Assassin's Creed, Netflix annuncia la serie tv live-action! Tutti i dettagli

Justin Kurtzel, il regista di Assassin's Creed con Michael Fassbender, solo qualche mese fa dichiarava che la storia del videogame Ubisoft sarebbe stata perfetta come serie tv, e adesso è arrivata la bomba.

Netflix realizzerà infatti un universo televisivo di Assassin's Creed, con lo streamer che ha stipulato un accordo sui contenuti con Ubisoft per sviluppare serie live-action, animate e anime basate sul celebre franchise di videogiochi.

La prima serie in sviluppo è un epico adattamento live-action che incrocerà diversi generi, sarà prodotta da Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film & Television: attualmente, il team è alla ricerca di uno showrunner. "Siamo entusiasti di collaborare con Ubisoft e dare vita ad una serie di Assassin's Creed", ha affermato Peter Friedlander, VP Original Series per Netflix. "Per i suoi mondi storici mozzafiato e per l'enorme attrattiva globale in qualità di uno dei franchise di videogiochi più venduti di tutti i tempi, ci impegniamo a creare con cura un tipo intrattenimento epico ed emozionante basato su questa IP e di fornire un'immersione più profonda per i fan e i nostri abbonati in tutto il mondo."

Da quando è stato lanciato per la prima volta nel 2007, il franchise di Assassin's Creed ha venduto più di 155 milioni di giochi in tutto il mondo diventando una delle serie più vendute nella storia dei videogiochi. "Per più di 10 anni, milioni di fan in tutto il mondo hanno contribuito a plasmare il marchio Assassin's Creed trasformandolo in un franchise iconico", ha affermato Jason Altman, capo di Ubisoft Film & Television - Los Angeles. "Siamo entusiasti di creare una serie di Assassin's Creed con Netflix e non vediamo l'ora di sviluppare la prossima saga nell'universo di Assassin's Creed".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Assassin's Creed con Michael Fassbender.