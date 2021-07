Assassin's Creed, quando esce la serie live-action di Netflix?

Come un fulmine a ciel sereno, nell'ottobre del 2020 è arrivata la notizia che Netflix e Ubisoft hanno deciso di collaborare per realizzare una serie televisiva su Assassin' Creed, una delle saghe videoludiche più longeve e famose al mondo.

L’annuncio della serie tv in streaming è stato accolto con un grande entusiasmo, ma anche qualche timore visto il risultato pessimo dell'opera cinematografica. Tuttavia Netflix non è nuova a questo tipo di iniziative perché ha già lavorato ad un progetto simile, quello di The Witcher, serie tv che vede protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia e tratta anch’essa dall’omonimo famoso videogioco e dalla saga letteraria.

Attualmente sappiamo solo che sarà una serie in live-action prodotta da Netflix in partnership con Ubisoft Film & Television, la divisione del noto studio videoludico dedicata esclusivamente ai contenuti per il cinema e la televisione. La creatività è affidata a Jeb Stuart, che ha già lavorato allo spin-off di Vikings.

Tra i produttori esecutivi spiccano Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film & Television. Per quanto riguarda l'uscita, però, le notizie sono molto nebulose. Il progetto è ancora in pieno stadio iniziale e non vedremo la prima stagione prima del 2022, complice anche la pandemia di Covid-19 che sta rallentando l'intero settore cinematografico. La serie live-action, comunque, non è l'unica in produzione poiché c'è pure una serie animata in programma. Netflix e Ubisoft, però, hanno detto che la versione live-action ha la priorità.

Adesso questo progetto Netflix/Ubisoft può dare nuova vita al famoso videogioco, leggete il nostro approfondimento su chi potrebbe essere il protagonista di Assassin's Creed e restate sintonizzati per saperne di più!