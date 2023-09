Assassin's Creed, quando esce la serie tv di Netflix?

Che la serie dedicata al mondo di Assassin's Creed sia stata annunciata da Netflix è ormai notizia certa. Il problema però è fondamentalmente uno: quando esce? O, meglio ancora, che fine ha fatto? Anzi: che fine hanno fatto? Cerchiamo di fare assieme il punto della situazione.

Sì perché in teoria sarebbero tre i prodotti basati sul mondo di Assassin's Creed che Netflix aveva annunciato nel 2020: una serie tv animata in stile occidentale, una serie tv anime e una in live-action. Delle prime due si sa davvero poco e niente, tanto che già nel 2021 ci chiedevamo che fine avesse fatto l'anime di Assassin's Creed prodotto da Netflix.

E per quanto riguarda il live-action non è che le cose siano messe molto meglio. Dopo il grande annuncio infatti il progetto si è impantanato e passati tre anni risulta ancora in fase di pre-produzione. Una lentezza non positiva per un prodotto che ha una fanbase enorme e che ci aspettiamo possa diventare un elemento di punta per Netflix.

Eppure le ultime notizie che abbiamo sul live-action di Assassin's Creed non sono nemmeno positive, perché a inizio 2023 lo showrunner ha abbandonato l'Assassin's Creed di Netflix lasciando la serie ancora di più in un limbo di cui, al momento, non si vede la fine.

Le motivazioni erano per differenze di vedute, anche se pare si sia trattato di una separazione consensuale. Questo però rimarca la difficoltà di un prodotto che a tre anni dal suo annuncio ha mosso davvero pochissimi passi, senza la conferma di qualche membro del cast o un'idea di quale storia potrà narrare. Non ci resta che aspettare le prossime novità, ma per quanto riguarda l'uscita del live-action di Assassin's Creed non c'è da essere ottimisti: una data plausibile è ancora lontana.

E voi invece che ne pensate? Quando potremmo vedere Assassin's Creed su Netflix? Diteci la vostra nei commenti!