Assassin's Creed: quando uscirà la serie Netflix ispirata al videogioco Ubisoft?

Netflix e Ubisoft stanno collaborando per realizzare la serie live-action Assassin's Creed, basata sul famosissimo videogioco. Il progetto attualmente è in fase di sviluppo e si unisce a The Witcher, Castlevania e Resident Evil tra i videogiochi trasformati in franchise televisivi su Netflix.

Nell'ottobre 2020 Netflix ha annunciato la serie Assassin's Creed ma per ora non è stata diffusa alcuna notizia di casting e nemmeno sulla trama. Potenzialmente la serie potrebbe seguire la formula dei videogiochi e impostare ogni stagione con personaggi diversi in un periodo storico diverso, ma sono solo ipotesi. Una cosa certa è che Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft saranno i produttori esecutivi.

Ovviamente è troppo presto per fare previsioni su un’ipotetica data di uscita su Netflix, il 2022 a questo punto sembra una finestra di lancio più probabile, pandemia permettendo.



"Per più di 10 anni, milioni di fan in tutto il mondo hanno contribuito a plasmare il marchio Assassin's Creed in un franchise iconico", ha affermato Jason Altman, capo di Ubisoft Film and Television Los Angeles. "Siamo entusiasti di creare una serie di Assassin's Creed con Netflix e non vediamo l'ora di sviluppare la prossima saga nell'universo di Assassin's Creed".

Michael Fassbender era stato il protagonista del film del 2016 di Assassin's Creed, ma sfortunatamente non è stato un gran successo al botteghino e i sequel sono stati cancellati.

Adesso questo progetto Netflix/Ubisoft può dare nuova vita al famoso videogioco, leggete il nostro approfondimento su chi potrebbe essere il protagonista di Assassin's Creed e restate sintonizzati per saperne di più!