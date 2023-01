Assassin's Creed, la serie Netflix perde lo showrunner: 'Differenze di vedute'

Pronti, via ed è subito tutto da rifare: beh, proprio tutto forse no, ma sicuramente per l'Assassin's Creed di Netflix questo inizio di 2023 non è stato foriero di buone notizie! Lo show tratto dall'omonima e amatissima serie videoludica ha infatti detto addio allo showrunner Jeb Stuart ed è attualmente in cerca di un sostituto.

Ad annunciare di non far più parte della serie di Assassin's Creed annunciata lo scorso settembre è stato lo stesso Stuart, che nel corso di un'intervista ha parlato di una decisione presa in seguito a delle "differenze di vedute" con la produzione.

"Penso abbia a che fare principalmente con lo spostamento di alcuni dirigenti da Los Angeles a Londra, il che ha fatto sì che il gruppo di Londra ereditasse quella che era la mia visione invece di svilupparne una propria. Direi che va bene così, la serie sarà fantastica, comunque sarà. Penso che i ragazzi di Ubisoft siano fantastici, il franchise è fantastico. È stato semplicemente il momento giusto per entrambe le parti per separarsi consensualmente" sono state le parole di le parole di Stuart.

Netflix non ha ancora rilasciato commenti sulla cosa: resta da vedere, dunque, chi prenderà il posto di Jeb Stuart alla guida di una delle serie più attese dei prossimi anni. Qui, intanto, trovate gli ultimi aggiornamenti di Ubisoft sulla serie di Assassin's Creed.