Assassin's Creed, la serie tv live-action targata Netflix è ora ufficiale!

Quello di oggi è davvero un grande giorno per i fan della saga di Assassin’s Creed, che dopo aver appreso la la notizia di Assassin's Creed Mirage, hanno finalmente ricevuto l'ufficialità del grandioso progetto Netflix che porterà non solo alla nascita di una serie tv ma anche di un nuovo gioco legato al brand francese.

Continua quindi l'impegno del gigante rosso dello streaming di realizzare collaborazioni con note e apprezzatissime aziende videoludiche per la realizzazione di serie tv a tema. Basti pensare al grandissimo successo di The Witcher, lo show con protagonista Henry Cavill basato non solo sui libri di omonimi di Andrzej Sapkowski ma sviluppato soprattutto dopo il grande clamore suscitato dai tre capitoli di CD Projekt RED.

Non sempre Netflix riesce nei suoi intenti, come abbiamo visto nelle scorse settimane con la cancellazione di Resident Evil, ma sono in molti a sperare che questa serie possa portare risultati assai migliori rispetto al discutibilissimo Assassin's Creed con protagonista Michael Fassbender.

I timori sono tanti ma altrettanto tante sono le speranze. Netflix riuscirà questa volta a non tradire le aspettative del suo esigentissimo pubblico? Per scoprirlo, non ci resta che attendere e sperare. Come sempre, fateci conoscere la vostra opinione a riguardo nell'apposita sezione dedicata ai commenti.