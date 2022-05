L'assistente di volo 2, per Kaley Cuoco non ci sarà una terza stagione

La protagonista Kaley Cuoco ha rivelato che la seconda stagione del drama della HBO che si è appena conclusa sarà molto probabilmente l'ultima della serie.

"Ne abbiamo fatte due, probabilmente dovremmo finire", dice Cuoco a People.com riguardo la seconda stagione de L'assistente di volo, da poco tornata su Sky “Penso di essere stata in inferiorità numerica con quel pensiero; c'è sicuramente interesse a fare una terza stagione. Ma credo che per me, in questo momento, l'aereo sia atterrato".

In ogni caso, una fonte di HBO Max ha rivelato a TVLine che "nessuna decisione ufficiale" è stata presa su una terza stagione.

Se l'assistente di volo dovesse tornare per la stagione 3, Cuoco dice al sito che probabilmente sarebbe in un lontano futuro. "Alcuni dei miei programmi TV preferiti impiegano del tempo per tornare, e così sono molto entusiasta di una nuova stagione", ha condiviso. "Voglio assicurarmi che i fan siano entusiasti e che non stiamo spingendo troppo".

"Abbiamo fatto così tanto in questa stagione", osserva la star di Big Bang Theory per quanto riguarda la seconda stagione, il cui finale è uscito il 26 maggio. “Anche negli otto episodi, abbiamo scritto così tante storie che penso: 'Beh, cosa potremmo fare dopo?'”

Per salutarvi, vi invitiamo a recuperare l'ultimo trailer di The Flight Attendant 2.