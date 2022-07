L'assistente di volo, Casey Bloys sulla stagione 3:'Con una grande idea saremmo fortunati'

Casey Bloys, capo di HBO Max, è tornato a parlare di alcuni progetti in corso per la piattaforma streaming e si è soffermato anche su L'assistente di volo, la serie con protagonista l'ex star di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco. Bloys ha parlato della possibilità che venga realizzata una terza stagione dello show.

"Dipende dai produttori" ha confessato Bloys "La prima stagione era una serie limitata, e avevano un'idea per la seconda che poi hanno brillantemente realizzato. Se venissero da noi con una grande idea per la terza stagione saremmo davvero fortunati". Ecco il trailer di L'assistente di volo 2, che introduce il Multiverso di Kaley Cuoco!



L'assistente di volo (The Flight Attendant) racconta le vicende dell'hostess Cassandra 'Cassie' Bowden, un'alcolista che vive un'esistenza promiscua e sregolata. Una mattina la donna si sveglia accanto al cadavere di un uomo e da quel momento la sua vita cambierà per sempre. Cassie non si ricorda nulla di quanto è accaduto la sera prima...



Il cast comprende Kaley Cuoco, Zosia Mamet, T.R. Knight, Michelle Gomez e Colin Woodell. La serie è ufficialmente conclusa con la seconda stagione ma Kaley Cuoco ha aperto al ritorno in L'assistente di volo nel caso le si prospetti una trama legata molto precisa relativa al suo personaggio.



Nel frattempo leggete la nostra recensione di L'assistente di volo 2, seconda stagione dello show che ha debuttato nel 2020 su HBO Max e in Italia dal 2021 su Sky.