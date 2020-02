L'associazione One Million Moms contro The Owl House, cartoon Disney definito 'demoniaco'

Mamme contro Disney. Negli Stati Uniti, l'associazione genitoriale di stampo cristiano-conservatrice, chiamata One Million Moms (ricorderete la polemica contro Hallmark Channel), si è scagliata contro una serie animata in onda su Disney Channel chiamata Owl House. Lo show è stato definito come "demoniaco", e a Disney è stato chiesto di cancellarlo.

Il gruppo ha anche avviato una petizione per evitare che i bambini possano fare "un altro passo verso l'oscurità", ed ha ottenuto ben 16.000 firme, da parte di genitori che "non sono d'accordo sulla natura demoniaca di Owl House, né con i suoi temi come la stregoneria".

Owl House ha debuttato su Disney Channel a Gennaio e segue le avventure di Luz Noceda, una teenager che si imbatte accidentalmente in un portale verso un altro mondo, The Boiling Isles, dove Luz fa amicizia con la strega ribelle Eda, e nonostante non abbia poteri magici, vuole diventare una strega facendole da apprendista.

La serie è stata rinnovata per una seconda stagione già a Novembre 2019, quindi addirittura prima del suo debutto. L'associazione One Million Moms però non la vede affatto di buon occhio: "In The Owl House, Disney mostra ai bambini un mondo di demoni, streghe e magia oscura, inondando le loro giovani menti con visioni pagane del mondo, che riflettono la cultura attuale. Lo show rende leggero l'inferno e i pericoli del mondo demoniaco e perfino le anteprime e gli spot includono contenuti che rendono difficile alle famiglie che guardano Disney Channel, evitare completamente i contenuti malvagi".

Per farvi un'idea, qui trovate il trailer di Owl House. Chi la spunterà?