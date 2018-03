Astro City: il fumetto diventa una serie televisiva

, lo studio dietro la realizzazione del serial American Gods, ha acquisito i diritti di sfruttamento diper tramutarlo in un serial televisivo.

Contando circa 16 archi narrativi solitari e collegati tra loro in maniera molto vaga, Astro City conta più di 2000 personaggi originali, esplorando la vita di supereroi e di persone ordinarie che ogni giorno devono affrontare eventi che potrebbero cambiare le loro vite. Al momento il fumetto è distribuito dalla DC Comics ed è stato creato dallo sceneggiatore Kurt Busiek insieme agli artisti Brent Anderson e Alex Ross. Concepita sin dal lancio della Image Comics nel 1995, Astro City è diventata una delle poche serie a fumetti ad essere acclamate dai lettori e dalla critica e a continuare a vendere in maniera ottima.

L'episodio pilota sarà scritto da Kurt Busiek e Rick Alexander; Gregory Noveck sarà il produttore esecutivo insieme a Busiek e Alexander.

"E' eccitante poter lavorare insieme a Rick, Gregory e FremantleMedia a questo progetto" ha spiegato in un comunicato stampa Busiek "Tutti sono di supporto, aiuto e completamente concentrati nel catturare l'essenza di Astro City e dargli vita in televisione. Non vedo l'ora di vederlo".

Al momento Astro City non ha ancora un network alle spalle e, di conseguenza, una data di messa in onda.