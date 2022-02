Atlanta 3: Donald Glover e gli sceneggiatori hanno subito delle molestie razziali a Londra

In una recente intervista, il team di sceneggiatori di Atlanta ha rivelato di essere stato molestato, assieme al creatore della serie Donald Glover, per motivi razziali a Londra, durante le riprese della terza stagione.Nello specifico, vi ricordiamo che le riprese di Atlanta 3 e 4 si sono svolte in Europa, tra Londra, Amsterdam e Parigi.

Nell'intervista riportata da Insider, Stephen Glover, scrittore e fratello di Donald, e la co-sceneggiatrice Stefani Robinson hanno raccontato questo spiacevole episodio. Hanno spiegato che, una notte, un gruppo di estranei si era avvicinato loro e che, dopo qualche chiacchiera amichevole, uno degli uomini presenti ha fatto qualche commento razzista. In particolare, quest'individuo avrebbe suggerito che gli uomini neri si portano sempre appreso delle pistole e sono avvezzi allo stupro e altri crimini.

Qui di seguito, potete trovare la sua dichiarazione completa: "Era la nostra prima notte lì - a Londra - Un gruppo di persone si avvicina e una ragazza forse riconosce Donald. Lei si ferma e inizia a chiacchierare con noi, insieme agli altri ragazzi, su dove si possa trovare qualcosa da bere da quelle parti".

Glover aggiunge che, a un certo punto, uno degli uomini in compagnia della ragazza si fa avanti e insinua che "loro", ovvero il team creativo di Atlanta, potrebbero fare irruzione anche in un locale chiuso, perché si portano sempre dietro delle pistole. Glover allora specifica che tutti gli scrittori di Atlanta sono neri e da ciò deriva l'insinuazione razzista di quello sconosciuto.

Purtroppo, non è finita qui, infatti la co-sceneggiatrice Stefani Robinson procede nella narrazione: "È stato davvero offensivo, ma fino a un certo punto, dato che le sue insinuazioni verso di noi erano completamente insensate. Faceva ragionamenti del tipo: "Voi siete neri, voi siete stati in prigione e fate cose del genere".

Glover poi conclude con l'ultimo atto increscioso di questa disavventura: "La ragazza sta ancora parlando con noi e, dopo un po', questo tizio torna indietro e prende di peso la ragazza e se la carica sulle spalle, esclamando: "Scappa. Ti stupreranno". La ragazza sembrava mortificata e si stava scusando mentre veniva portata via. Noi siamo rimasti fermi un attimo a riflettere su cosa fosse appena successo".

Per concludere, vi lasciamo riportandovi una notizia decisamente più lieta, ovvero l'annuncio della data della premiere di Atlanta 3, prevista per il prossimo 24 marzo.