Atlanta 3, Donald Glover:'Volevamo creare una favola nera'

Le stagioni 3 e 4 di Atlanta sono state girate insieme e concluderanno definitivamente la serie creata e interpretata da Donald Glover. Nel week-end la star ha partecipato alla première della terza stagione a Austin, in Texas. Nel corso dell'evento Glover ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'imminente conclusione.

"Tutte le cose belle finiscono. Mi sentivo come se fosse un buon momento per chiudere. Non mi piace quando i quarantenni si fingono quindicenni o cose così, mi annoia" ha dichiarato l'attore, che sarà al centro del progetto anche per quanto riguarda la quarta stagione di Atlanta, già ufficializzata tempo fa. Quest'ultima concluderà definitivamente uno degli show televisivi di maggior successo degli ultimi anni, che debuttò in Italia sul canale satellitare Fox ormai diversi anni fa.



La terza stagione si concentrerà su diverse tematiche e il primo episodio in particolare non vedrà la presenza del cast principale ma racconterà la scomparsa di Devonte Hart e su giovanissimo di nome Loquareeous (Christopher Farrar).



Della terza stagione Glover - che subì molestie razziali con il gruppo di Atlanta a Londra - ha sottolineato:"Volevamo soltanto raccontare una favola nera. Eravamo seduti nella stanza degli sceneggiatori, mi ricordo, e ci chiedevamo 'Ora cosa scriviamo?'. Avevamo intenzione di scrivere storie brevi, qualcosa che avrei voluto guardare".

Le nuove puntate saranno ambientate in Europa e mostreranno il tour europeo di Earn, Alfred/Paper Boi, Darius e Van.

Atlanta è disponibile su Star, sezione della piattaforma streaming Disney+. Scoprite il trailer di Atlanta 3 sul nostro sito.