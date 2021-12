Atlanta 3, FX annuncia la data della premiere della serie di Donald Glover

L'attesa sta per finire, dopo tre lunghi anni di attesa finalmente la terza stagione della pluripremiata serie di Donald Glover, Atlanta, tornerà su FX. Il primo teaser trailer sarà pubblicato proprio il giorno di Natale, la stagione sarà composta da dieci episodi.

L’appuntamento con la premiere è fissato al 24 marzo 2022 quando andranno in onda i primi due episodi dello show. "Siamo entusiasti di riavere Atlanta con una nuova stagione il 24 marzo", ha affermato Eric Schrier, Presidente, FX Entertainment. "Ancora una volta, Donald Glover, i produttori e il cast stellare hanno consegnato un'altra stagione sinonimo dell'eccellenza che rende la serie così grande".



Ambientata quasi interamente in Europa, la terza stagione vede Earn (Donald Glover), Alfred /Paper Boi' (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) e Van (Zazie Beetz) nel bel mezzo di un tour europeo di successo, mentre il gruppo deve ambientarsi e lottare per adattarsi.



La terza stagione è stata posticipata a causa degli impegni di Donald Glover, recentemente l'attore ha diffuso un teaser di Atalanta 3, ma le riprese sono state ulteriormente ritardate dalla pandemia nel marzo 2020. Alla fine, la terza e la quarta stagione di Atlanta sono state girate consecutivamente, il che è sicuramente una bella notizia per i fan.



"Tutte le sceneggiature per quella stagione sono state scritte e adoro assolutamente le sceneggiature per entrambe le stagioni", ha dichiarato il presidente di FX John Landgraf ad agosto.



Non ci resta quindi che attendere marzo per scoprire che cosa ci attende, fateci sapere nei commenti se siete curiosi di vedere questa terza stagione di Atlanta!