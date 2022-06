Atlanta 3, oggi su Disney Plus la nuova stagione: Donald Glover colpisce ancora?

La terza stagione di Atlanta debutta su Disney Plus da oggi 29 giugno in esclusiva su Star, a quattro anni di distanza dalla messa in onda dell'ultimo episodio della stagione due, uscita nel 2018.

Nella terza stagione, ambientata quasi interamente in Europa, i quattro protagonisti “Earn” (Donald Glover), “Alfred / ‘Paper Boi’” (Brian Tyree Henry), “Darius” (LaKeith Stanfield) e “Van” (Zazie Beetz) sono nel bel mezzo del loro tour europeo di successo: insieme, affrontano da outsider la popolarità e lottano per adattarsi a questo nuovo mondo a cui tanto avevano aspirato.

Come una sorta di spin-off o un addirittura remake più che un sequel, Atlanta 3 all'impatto col nuovo primo episodio destabilizza e rimuove ogni coordinata con un attacco che ricorda quello della seconda stagione di The Leftovers, e da lì procede a tinte (molto spesso) horror verso le storture di una società al tracollo, esilarante nei suoi paradossi ma da deridere a denti stretti: quella di Donald Glover è ancora una delle migliori serie tv del momento? Scopritelo su Disney Plus!

Ricordiamo che Atlanta è prodotta da FX Productions: con 14 candidature agli Emmy ricevute dalla seconda stagione, Atlanta ha stabilito il record per il maggior numero di nomination mai ottenute da una serie comedy. Le precedenti due stagioni hanno vinto cinque Emmy Award oltre a due Golden Globe Award, due AFI Award, Peabody, PGA, WGA, TCA, NAACP e Critics’ Choice Award.

Per maggiori approfondimenti guardate il trailer di Atlanta 3.