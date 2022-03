Atlanta 3: nel nuovo trailer vediamo i protagonisti nella nuova ambientazione europea

Dopo il brutto caso di molestie razziali subite dalla troupe di Atlanta, arrivano, fortunatamente, delle belle notizie riguardo la terza stagione dell'acclamata serie di Donald Glover. Infatti, FX Networks ha da poco pubblicato il nuovo trailer della stagione 3 di Atlanta, come potete vedere nel video in apertura alla notizia.

Come sappiamo dal primo trailer di Atlanta 3, nella prossima stagione ritroveremo tutti i personaggi principali delle prime due stagioni, ma in un nuovo contesto. Infatti, la serie si concentrerà sul tour europeo di "Paper Boi", interpretato da Brian Tyree Henry, accompagnato dal manager Earnest Mark, ovvero Donald Glover, anche creatore della serie. Ovviamente, in questo filmato rivediamo anche il "Darius" di LaKeith Stanfield e la "Van" di Zazie Beetz.

Inoltre, il video ci permette anche di dare un'occhiata alle nuove ambientazioni di questa stagione, Amsterdam e Parigi. Però, al di là di questi dettagli, il trailer comprensibilmente non offre molte novità sulla nuova stagione, vista la vicina data d'uscita. Infatti, vi ricordiamo che l'attesa sta per finire e che la stagione 3 di Atlanta debutterà negli USA il 24 marzo.

Infine, vi riportiamo la sinossi ufficiale pubblicata da FX Networks: "Quasi interamente ambientata in Europa, la terza stagione vede Earn (Donald Glover), Alfred/Paper Boi (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) e Van (Zazie Beetz) nel mezzo di un proficuo tour europeo, mentre conoscono i loro nuovi dintorni da estranei e fanno fatica ad abituarsi al nuovo successo a cui aspiravano".