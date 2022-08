Atlanta 4: l'ultimo capitolo della serie si presenta nel trailer ufficiale!

Dopo il teaser trailer di Atlanta 4, FX Networks pubblicato un trailer completo della stagione conclusiva della serie TV di Donald Glover, che troverete in cima all'articolo.

I primi due episodi di Atlanta esordiranno sul network il 15 Settembre, mentre gli altri usciranno con cadenza settimanale nel periodo successivo. Questa stagione ci riporterà nella capitale della Georgia dopo che i protagonisti hanno passato la scorsa season in Europa, e vedrà il ritorno di vecchi personaggi, come Kat Williams nei panni di Willie e Isiah Whitlock Jr. nei panni del padre di Earn, Raleigh Marks. Sicuramente gli sceneggiatori avevano una grande responsabilità per quanto riguarda questo capitolo conclusivo. Il terzo, infatti, è stato considerato controverso da molti, in quanto secondo diversi fan e critici non è rimasto fedele allo spirito dello show.

"Dopo quattro anni di assenza, siamo onorati di annunciare il ritorno di Atlanta. Donald Glover e il suo team hanno girato le ultime due stagioni della serie", aveva detto in precedenza il Presidente di FX John Landgraf sull'arrivo dell'ultimo lotto di episodi. "La quarta e ultima stagione dovrebbe debuttare in autunno. La nuova stagione è tutto ciò che vi aspettereste da Atlanta, vale a dire aspettatevi l'inaspettato. Sedetevi e godetevi il ​​viaggio".

Intanto, mentre attendiamo l'atto conclusivo, Atlanta 3 arriva su Disney+!