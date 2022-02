Atlanta 4, Donald Glover: 'Ecco perché la quarta sarà l'ultima stagione'

È stato annunciato quest'oggi che Atlanta avrà una stagione 4 e sarà l'ultima per lo show targato FX ideato, scritto, prodotto, diretto e interpretato da Donald Glover. Ma cosa ne pensa il cast di questo annuncio? Scopriamolo insieme.

Donald Glover, Zazie Beetz e Brian Thierry Henry hanno partecipato ai TCA FX assieme ai produttori di Atlanta Hiro Murai, Stefani Robinson e Stephen Glover, e nel corso dell'evento in cui è stato dato l'annuncio della conclusione dello show, gli attori hanno speso qualche parola per commentare l'avvicinarsi della fine

"A essere onesti, io avrei voluto che si concludesse con la seconda stagione" ha rivelato Glover "La morte è qualcosa di naturale... Quando le condizioni sono giuste perché accada qualcosa, questo accade, e quando non ci sono le condizioni per farlo accadere, no. Inizia a diventare tutto strano... E non puoi fare troppo. La storia ha sempre avuto l'obiettivo di essere ciò che era, ovvero noi".

Ai suoi commenti si sono aggiunti anche quelli dei colleghi Zazie Beetz e Brian Thierry Henry, che hanno concordato con lui.

"Sono stata felice di sapere che la serie stesse per finire perché in questo modo ho potuto immergermi nel personaggio e nelle sue relazioni sapendo che questa sarebbe stata la mia ultima opportunità di interpretare Van" ha spiegato Beetz "Credo che Van mi abbia cambiato la vita. E sono lieta di aver avuto l'opportunità di interpretarla".

"Questo è il bello di arrivare alla fine, è un ethos. E proprio lì. Puoi immaginare ogni cosa che vuoi" ha affermato invece Henry "Vai al liceo, sono quattro anni [in America]. Vai al college, sono quattro anni. Questo è, nella sua essenza, il nostro diploma. La nostra laurea".

La terza stagione di Atlanta non è ancora arrivata sugli schermi, ma non manca molto, dato che il suo debutto è previsto per il 2a marzo. Per quanto riguarda la quarta e ultima stagione di Atlanta, invece, dovremo attendere per saperne di più.