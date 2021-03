Atlanta, Donald Glover e il cast pronti per le riprese delle stagioni 3 e 4 in Europa

Le ultime notizie relative alle annunciate e attesissime terza e quarta stagione di Atlanta risalgono alla fine del 2019 e all'inizio del 2020, prima ancora dello scoppio della Pandemia di Coronavirus che ha irrimediabilmente posticipato la produzione, ma adesso sempre che sia tutto pronto per iniziare le riprese.

Stando infatti a un report dell'affidabile Deadline, la produzione di Atlanta 3 e 4 inizierà molto presto e per giunta in Europa, dunque lontano dalla metropoli che dà il nome alla serie e nel vecchio continente. Le riprese cominceranno infatti a Londra, attraverseranno poi lo stretto di Dover fino ad arrivare ad Amsterdam e terminare con un soggiorno in quel di Parigi. Stando al presidente di FX, John Landgraf, questo tour europeo dovrebbe riguardare solo una delle due stagioni in produzione, perché l'altra tornerà a girare ad Atlanta, ma non è chiaro se sia la terza o la quarta.



L'acclamata serie creata, scritta e interpretata da Donald Glover segue il rapper Paper Boi e il suo cugino/manager mentre tentano di farsi strada verso il successo e arrivare in cima alla scena hip-hop di Atlanta. In tutto questo, un continuo gioco di generi e assurdità, tra filosofia di vita, di strada, amore e amicizia, che ha reso il progetto di Glover una delle dramedy più amate e geniali della recente storia del piccolo schermo.



