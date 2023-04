Atlanta, Donald Glover sulla controversa terza stagione:'È la mia preferita'

Atlanta si è rivelata nel corso degli anni come una delle serie FX più acclamate e apprezzate dal pubblico e nonostante le tempistiche complicate nella lavorazione dalla seconda stagione sino all'ultima, la quarta, l'attenzione dei fan non è mai calata in maniera sensibile. La stagione 3, tuttavia, rimane quella più discussa.

Dalla seconda alla terza stagione di Atlanta passarono ben quattro anni mentre soltanto quattro mesi passarono dalla terza all'ultima stagione. Il punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes passò dal 91% della prima stagione all'88% della seconda e soprattutto al 70% della terza, risalendo la china poi nella quarta con l'86%.



Nonostante lo scetticismo intorno alla terza stagione, - che include un episodio di Atlanta in bianco e nero - Donald Glover ha dichiarato che quella rimane la sua preferita:"C'era una grande lavagna nella stanza degli sceneggiatori e all'inizio della terza, quando siamo tornati tutti, ricordo di aver scritto davanti a loro qualcosa del tipo 'Fate quello che gli altri non possono... Siamo l'unico show che può farlo. Questo è ciò che ci renderà speciali'".



Nonostante il poco slancio dello show nella stagione 3, Glover ribadisce:"[...] Non era la serie che voleva la gente ma è il punto di vista di Atlanta e io lo sostengo... [...] Penso ancora che sia la mia preferita. Adoro l'episodio in bianco e nero. Mi piace così tanto quella stagione perché non è un caloroso abbraccio, è come un amico che non ha mai lasciato Atlanta e che apprezzerà San Francisco o Parigi e c'è la sensazione di voler tornare a casa. [...] Questo è probabilmente il motivo per il quale alla gente piace molto di più la quarta stagione, perché sei tornato a casa".



