Atlanta, Donald Glover protagonista del teaser trailer della seconda stagione

Il talentuoso attore e rappersi appresta a tornare nei panni di Earn Marks in, ruolo che gli è valso ben duenel 2017, come miglior attore protagonista e miglior serie.

La seconda stagione del popolare show debutterà il 1 marzo 2018 su FX, mentre in Italia verrà trasmessa su FOX. Al momento si hanno pochi dettagli sulla trama ma, come si evince dal teaser trailer pubblicato, le cose non sembrano andare per il verso giusto ad Earnest.

Il titolo Robbin' Season, inoltre, lascia presagire che quest'ultimo e suo cugino Paper Boi (Brian Tyree Henry) si troveranno ad affrontare un alto tasso di criminalità nella scena musicale di Atlanta, alla ricerca di un futuro migliore per sè e le loro famiglie. La nuova stagione, inoltre, sarà ambientata nel periodo delle festività tra Natale e Capodanno.

Atlanta è una serie TV a metà tra il comedy e il drama, che tratteggia in maniera sapiente una linea di demarcazione che intercorre tra cultura della celebrità e cultura di strada, rappresentando uno strano limbo tra ricchezza e povertà. L'approccio surrealista di questo show enfatizza il senso delle personeche vivono constantemente in bilico in questa società.

Per quanto riguarda David Glover, dopo essere apparso brevemente in Spider-Man: Homecoming il talentuoso attore vestirà i panni di un giovane Lando Calrissian in Solo: A Star Wars Story, il cui trailer dovrebbe debuttare a breve, e presterà la voce al mitico Simba nell'adattamento live action de Il Re Leone, annunciato dalla Disney per il 2019.