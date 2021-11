Atlanta, a sorpresa Donald Glover diffonde il teaser della stagione 3!

Il ritorno di Atlanta è ormai alle porte: dopo la lunga pausa dovuta alle difficoltà produttive legate alla pandemia, l'attore e creatore dello show Donald Glover ha diffuso ieri notte un criptico teaser della terza stagione della serie TV comedy targata FX, che racconta con ironia la scena rap di Atlanta.

La serie racconta la vita quotidiana di Earnest Marks, manager di artisti interpretato dallo stesso Glover, che lavora nell'ambiente della scena rap di Atlanta insieme al cugino Alfred, un rapper conosciuto con il nome d'arte di Paper Boi (interpretato nello show da Brian Tyree Henry).

Donald Glover aveva già anticipato qualche mese fa qual era il periodo di uscita di Atlanta 3 più probabile, e la notizia viene confermata dal teaser trailer diffuso questa notte.

A più di tre anni dalla fine della stagione 2, l'attore ha twittato un augurio di felice Halloween ai suoi follower, accompagnato da un link al sito gilga.com. Si tratta di una landing page dalla quale è possibile accedere al teaser solo in una certa fascia oraria: "Mentre è in costruzione, Gilga è un sito notturno. L'orario di attività è dalle 20.00 alle 3.00".

Ma i più veloci questa notte sono riusciti già a vedere i primi inquietanti 60 secondi di Atlanta 3: il teaser è in perfetto stile Halloween, con una serie di inquadrature alternate di ambienti lussuosi e ordinari, che hanno in comune l'essere desolatamente vuoti. In sottofondo si sentono delle voci ripetere "E' passata la fine del mondo, non lo sai ancora?", con un crescendo che porta alla prima apparizione di un personaggio, il rapper Paper Boi. Il video (che potete vedere a fine articolo) si conclude con l'annuncio dell'uscita della serie nel 2022.

FX aveva rinnovato la serie per una terza stagione nel 2018, annunciando anche la quarta nel 2019. Tra gli impegni di Donald Glover (che oltre ad essere attore e creatore dello show, è anche un rapper conosciuto con lo pseudonimo di Childish Gambino) e lo stop alle produzioni nel periodo critico della pandemia, la produzione delle stagioni 3 e 4 di Atlanta è iniziata ad aprile 2021 con le riprese di Atlanta in Europa, più precisamente a Londra, Amsterdam e Parigi.