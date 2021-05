Atlanta, la stagione 3 si avvicina: Donald Glover svela il probabile periodo di uscita

Mentre il cast di Atlanta si prepara ad iniziare le riprese delle stagioni 3 e 4 di Atlanta, Donald Glover ha finalmente dato una risposta a tutti i fan che si chiedono quando potranno finalmente mettere gli occhi sui In una breve clip audio diffusa su Twitter (via Comingsoon.net), l'attore ha infatti rivelato che la terza stagione di Atlanta debutterà "probabilmente" nei primi mesi del 2022. Il mese scorso, Deadline ha rivelato che la produzione dei nuovi episodi dello show partiranno molto presto e si svolgeranno in Europa. Le riprese cominceranno infatti a Londra, per poi spostarsi ad Amsterdam e infine a Parigi. Questo cambio di location è stato anticipato dal finale della stagione 2 di Atlanta, che si è conclusa con Earn e Alfred che hanno raggiunto un'intesa mentre stavano per intraprendere un tour in Europa. Creata, scritta e interpretata da Donald Glover (noto in ambito musicale anche come Childish Gambino), lo ricordiamo, Atlanta racconta la storia del rapper Paper Boi e del suo cugino/manager mentre tentano di farsi strada verso il successo nella scena hip-hop di Atlanta. Siete curiosi di vedere la nuova stagione della serie FX? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Atlanta ha ricevuto gli elogi di J.J. Abrams.