Atlanta, nella terza stagione doveva esserci Ryan Gosling: 'Aveva altri impegni'

L'esordio della terza stagione di Atlanta è stato sicuramente uno degli eventi più attesi di questo primo scorcio di primavera: lo show con Donald Glover è riuscito ancora una volta a catalizzare l'attenzione dei milioni di fan, gli stessi fan ai quali l'ideatore dello show avrebbe voluto regalare una sorpresa sicuramente graditissima.

Dopo aver parlato di Atlanta come di una favola nera, Glover ha infatti parlato della possibilità di un coinvolgimento di Ryan Gosling, grande fan dello show, in questa terza stagione della serie FX: una comparsa della star di La La Land è stata effettivamente valutata, ma la cosa non sarebbe andata in porto a causa dei troppi impegni dell'attore.

"Disse di essere un grande fan, ma aveva altri impegni, quindi alla fine non se n'è fatto niente. Mi è dispiaciuto un sacco, perché la parte che avevo scritto per lui era grandiosa!" sono state le parole di Donald Glover, che ha quindi lasciato intendere che il personaggio che Gosling avrebbe dovuto interpretare fosse già stato scritto, a testimonianza della concretezza dell'idea.

La serie, vi ricordiamo, si chiuderà con la quarta stagione: chissà che per allora non riusciremo davvero a goderci un cameo del buon Ryan! In attesa di ciò, comunque, qui vi lasciamo il trailer della terza stagione di Atlanta.