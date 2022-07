Atlanta, il trailer della stagione finale con Donald Glover: la data d'uscita è vicina!

Arriva a conclusione con la sua quarta stagione Atlanta, la serie con protagonisti Donald Glover, Brian Tyree Henry, Lakeith Stanfield e Zazie Beetz nei panni di un gruppo di amici appartenenti alla comunità afroamericana dell'omonima città USA. Sbarca finalmente il trailer, che posizione la data d'uscita leggermente in anticipo. Manca poco!

Un po’ di rammarico e commozione alla notizia che la Atlanta 4 sarebbe stata la stagione finale, come motivato dal protagonista Donald Glover. E nella giornata di ieri è finalmente arrivato il teaser ufficiale dell’ultimissimo blocco di episodi, che sarebbe dovuto arrivare entro la fine d’anno in un mese non ancora specificato di autunno. Ora FX conferma che la serie debutterà sui suoi canali a settembre, quindi leggermente in anticipo. La terza stagione della serie si è conclusa all'inizio di quest'anno e ha persino ottenuto un paio di nomination agli Emmy. Tra la seconda e la terza c'era stato un intervallo di quattro anni, mentre le due finali arrivano praticamente nel corso di un unico anno, il 2022.

La terza stagione è stata accolta in modo controverso, con solo la prima metà di episodi incentrati sul cast principale di Donald Glover, Brian Tyree Henry, Lakeith Stanfield e Zazie Beetz. Gli altri erano in gran parte autonomi e autoconclusivi, posti come parabole o storie dell'orrore popolare legate alla vita ad Atlanta e di una comunità afroamericana nell’America moderna. Gli ultimi episodi non si sono svolti nemmeno nella capitale della Georgia, spostandosi in Europa con Paper Boi era in tournée. Tutto ciò ha scatenato le reazioni di una parte dei fan, che sperano ora di vedere i protagonisti tornare all’ovile in tempo per il finale

All’inizio di quest’anno, il Presidente di FX John Landgraf aveva dichiarato in merito alla conclusione dello show: "Dopo quattro anni di assenza, siamo onorati del ritorno di Atlanta. Donald Glover e il suo team hanno girato le ultime due stagioni della serie. La quarta e ultima stagione dovrebbe debuttare in autunno ed è tutto ciò che vi aspettereste da Atlanta, vale a dire l'inaspettato. Sedetevi e godetevi il viaggio". Sapevate che nella stagione in arrivo vedrete anche Liam Neeson, prestatosi a un cameo in Atlanta per mettere a tacere vecchie accuse di razzismo?