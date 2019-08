Atletico Madrid - Juventus, dove guardarla gratis in TV ed in streaming

Ultima partita per l'International Champions Cup estiva, il torneo che ci ha tenuto compagnia nel mese di Luglio e parte di Agosto e che ci ha permesso di vedere all'opera le nuove squadre a ridosso della stagione 19/20. A chiudere la competizione saranno Atletico Madrid e Juventus.

Le due squadre si sfideranno Sabato 10 Luglio alle 18:00 italiane, in quella che negli ultimi anni è diventata una classica del calcio europeo, che soprattutto ai tifosi juventini rievocherà dolci ricordi dopo la remuntada per 3-0 firmata Cristiano Ronaldo della scorsa Champions League.

La partita sarà visibile in esclusiva su Sport Italia su Digitale Terrestre alla posizione 60 o, in alternativa, sul sito web ufficiale della tv.

L'Atletico di Simeone arriva dopo la cessione di Antoine Griezmann al Barcellona, che è stato sostituito con il fenomeno portoghese Joao Felix pagato oltre 100 milioni di Euro. In casa Juventus invece la situazione ancora non è delineata e, sfumato il trasferimento di Romelu Lukaku, Fabio Paratici sta scrutando il mercato alla ricerca di un centravanti da mettere a disposizione del nuovo tecnico Maurizio Sarri, il tutto senza dimenticare la situazione di Paulo Dybala che ormai è in uscita dalla squadra campione d'Italia.

Il cammino delle due squadre è stato simile: l'Atletico ha raccolto una vittoria ed un pareggio, mentre la Juventus ha battuto l'Inter ai rigori e perso contro il Tottenham.