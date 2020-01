Atmosfere alla James Bond nel trailer della nuova puntata di Doctor Who

Dopo aver svelato le numerose guest star di Doctor Who, scopriamo come continueranno le avventure del Dottore interpretato da Jodie Whittaker grazie al trailer della seconda puntata della serie prodotta dall'emittente britannica BBC.

Intitolato "Spyfall: Part Two", l'episodio riprende da dove avevamo lasciato i protagonisti dello show: alle prese con le pericolose macchinazioni de Il Maestro, interpretato in questa sua nuova veste da Sacha Dhawan. Nel trailer, presente in calce alla notizia, scopriamo così che il Dottore e gli altri sono stati teletrasportati durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo pochi secondo possiamo sentire la voce di Sacha Dhawan dire: "Un po' di caos è una cosa bellissima" e "Quando organizzo la vostra morte mi aspetto che rimaniate morti". A concludere il video ci pensa Lenny Henry, nuovo avversario del Dottore pronto a darle il suo saluto: "Benvenuti alla conclusione delle vostre vite".

La puntata andrà in onda il prossimo 5 gennaio, dopo aver dato il via alla nuova stagione con una missione affidatale dal MI6, la protagonista dovrà usare tutto il suo ingegno per sconfiggere il suo celebre rivale, disposto a tutto pur di chiudere una volta per tutte la sua rivalità con il personaggio di Jodie Whittaker. Infine vi lasciamo con una intervista allo showrunner di Doctor Who, in cui viene svelato quale sarà il tema della dodicesima stagione delle avventure del Dottore.