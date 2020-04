Gli attacchi a Papa Francesco, il Coronavirus in Piemonte e la Ferrari stasera a Report

Torna stasera alle 21:20 su Rai 3 Report, il programma d'approfondimento di Sigfrido Ranucci. Al centro della puntata ci sarà ancora l'emergenza sanitaria del Coronavirus, ma anche gli attacchi a Papa Francesco ed il nuovo protocollo Ferrari.

Il primo reportage sarà denominato "Dio Patria Famiglia Spa" ed è condotto da Giorgio Mottola in collaborazione con Norma Ferrara e Simona Peluso. Nelle anticipazioni si legge che "con l’esplosione della pandemia il fronte sovranista che si professa ultracattolico è tornato all’attacco di Papa Francesco. Sui siti della destra religiosa americana non hanno dubbi: il coronavirus è la punizione divina per il tradimento di Bergoglio. È solo l’ultima delle accuse mosse al Pontefice, e arriva dopo i violenti attacchi lanciati contro le posizioni assunte su migranti, divorziati, difesa dell’ambiente e omosessuali. Quello degli anti-bergogliani è un network potente che comprende giornali, siti, associazioni, fondazioni e un fiume di soldi che dagli Stati Uniti negli ultimi anni è approdato in Europa e in Italia". A riguardo, Report svelerà quali sono i gruppi politici dissidenti da Bergoglio all'interno delle gerarchie vaticane, e quali sono i leader politici che li stanno appoggiando.

Nel secondo servizio invece si parlerà dell'emergenza in Piemonte. Il reportage in questo caso sarà condotto da Emanuele Bellano con Greta Orsi, che faranno il punto sulla pandemia che si è abbattuta sulla regione del nord Italia il 21 Febbraio provocando uno tsunami sul sistema sanitario. In particolare, si soffermeranno su cosa non ha funzionato e cosa sta facendo la Regione per combattere la pandemia.

Infine, si discuterà del "Protocollo Ferrari" insieme a Michele Buono. La casa di Maranello infatti è ferma ed i lavoratori non sono in cassa integrazione, ma nel frattempo sta mettendo a punto un nuovo protocollo di sicurezza per il ritorno. Ferrari ed FCA inoltre stanno producendo respiratori per le terapie intensive.