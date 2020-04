L'attacco dell'Injustice Society nel nuovo trailer di Stargirl

Stargirl sta per aggiungersi al vasto panorama degli show tv del DC Universe. La serie debutterà negli Stati Uniti su The CW e su DC Universe e si appresta a raccontare la versione più completa della Justice Society of America. Ora online è stato pubblicato il trailer, che mostra alcuni dei personaggi che vedremo nello show, intitolato Dangerous.

Il video mostra Courtney Whitmore/Stargirl (Brec Bassinger) tener testa ai membri dell'Injustice Society. Il team comprende Henry King/Brainwave (Christopher James Baker), Paula Brooks/Tigress (Joy Osmanski), Lawrence 'Crusher' Crock/Sportsmaster (Neil Hopkins) e Dr. Ito/Dragon King (Nelson Lee).



Nel teaser viene mostrato anche un frangente all'interno del quartier generale della Justice League of America, mettendo in evidenza diversi membri del team.

Tra le star presenti nel cast citiamo Amy Smart, Luke Wilson, Joel McHale, Lou Ferrigno Jr e Brian Stapf.

La serie debutterà dapprima su DC Universe, per fare il suo esordio anche su The CW qualche giorno dopo.

"Prenderà il fumetto Stars and STRIPE, il fumetto della Justice Society, e lo fonderà in una sola cosa" ha spiegato tempo fa il produttore esecutivo Geoff Johns "I toni saranno un mix tra Spider-Man: Homecoming e Buffy l'ammazzavampiri. Oltre ai fumetti. Si tratta di una storia su una famiglia unita e una liceale" concluse Johns.

Geoff Johns ha parlato dei collegamenti tra Stargirl e l'Arrowverse mentre Brec Bassinger ha confermato le trattative per un crossover con The Flash, che potrà concretizzarsi in futuro.