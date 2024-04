Atteggiamenti tossici sul set Sylvester Stallone? Continuano le polemiche e si inserisce il sindacato

Arrivano nuovi sviluppi riguardanti le accuse da parte di un gruppo di comparse della seconda stagione di Tulsa King a proposito dell’ambiente tossico che Sylvester Stallone e un regista dello show avrebbero instaurato sul set della serie Paramount+. Il sindacato SAG-AFTRA si è infatti espresso in un comunicato dedicato alla questione.

Dopo aver riportato la notizia delle accuse mosse a Sly di aver denigrato delle comparse durante le riprese di Tulsa King, torniamo ad occuparci dell’incresciosa vicenda per condividere la presa di posizione dell’associazione chiamata a difendere i diritti dei lavoratori del settore.

Nella comunicazione si rende noto come il sindacato, ancora non contattato dagli attori coinvolti, non intenda tollerare in alcun modo delle situazioni di questo tipo: “Non c’è spazio su nessun set per commenti denigratori nei confronti degli attori di sfondo o di qualsiasi altro interprete. Sebbene non siamo stati contattati direttamente in merito all’incidente avvenuto sul set di Tulsa King ad Atlanta, SAG-AFTRA si impegna a garantire la sicurezza e il benessere dei membri del cast in tutte le produzioni. Gli accordi televisivi e teatrali del sindacato non coprono gli attori di sfondo ad Atlanta. Siamo a disposizione per fornire assistenza, se richiesto”.

Nel frattempo, anche Craig Zisk, regista della serie, ha voluto dire la propria, negando qualsiasi tipo di accusa, affermando che Stallone non avrebbe mai richiesto delle belle ragazze al posto dei figuranti inviati a lavorare, come invece rivelato dalle comparse che hanno portato alla luce lo scandalo.

In attesa di capire come si concluderà la vicenda e di scoprire se la situazione possa avere delle ripercussioni sulla serie di Taylor Sheridan, vi lasciamo alle parole di Sylvester Stallone sulla seconda stagione di Tulsa King.

