Attenzione! I Looney Tunes stanno per tornare con nuovi episodi!

Secondo una notizia diramata da Deadline, la Warner Bros. Animation sta lavorando ad una nuova serie di cortometraggi animati Looney Tunes. Questi cortometraggi da uno a sei minuti saranno scritti e disegnati dai fumettisti in modo tale che ogni artista abbia la possibilità di esprimere il proprio stile e la propria personalità.

Una stagione intera di questi nuovi corti, dovrebbe essere composta in totale da 1000 minuti. I cortometraggi verranno distribuiti su più formati:broadcast, mobile e digitale.

Anche i doppiatori "veterani" Jeff Bergman, Bob Bergen ed Eric Bauza - i quali sono tutti in qualche modo legati ai Looney Tunes - si uniranno al cast vocale per la serie (USA). Bergman e Bergen sono stati le voci originali di Bugs Bunny e Porky Pig dagli anni '90 in poi. Nel corso degli anni, Bergman ha anche prestato la sua voce ad altri personaggi Looney Tunes tra i quali Sylvester, Daffy Duck, Yosemite Sam, Elmer Fudd, Foghorn Leghorn e Peppy Le Pew. Bauza ha dato invece la voce a Marvin the Martian dal 2011. Tutti e tre attualmente sono i protagonisti del prodotto animato Warner Bros. "New Looney Tunes Series".