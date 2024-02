ATTENZIONE: Nicolas Cage è in trattative per la serie live-action Spider-Man Noir

Nicolas Cage come versione live-action di Spider-Man Noir? Ci dispiace rovinarvi il week-end, perché da adesso in poi non potrete pensare ad altro, ma a quanto pare l'attore è in trattative per interpretare il protagonista della serie tv di Spider-Man Noir attualmente in sviluppo.

La mitica superstar di Hollywood, che non è rimasta soddisfatta del suo cameo come Superman in The Flash, potrebbe rivolgersi alla Marvel e alla piattaforma di streaming on demand Prime Video per soddisfare le sue voglie di supereroe: in un importante aggiornamento dal dietro le quinte della nuova serie tv in lavorazione in casa Sony Pictures Television, infatti, viene rivelato che il vincitore del premio Oscar Nicolas Cage sarebbe in trattative per recitare nella serie live-action di Spider-Man Noir.

La notizia arriva da The Ankler, che rivela che "Cage è in trattative serie per assumere il ruolo principale nella serie", che aveva già interpretato, in versione doppiatore, nell'acclamato film d'animazione Spider-Man: Un nuovo universo. Il progetto è in lavorazione con lo showrunner Steven Lightfoot, in precedenza autore di Marvel's The Punisher di Netflix, l'acclamata serie tv con protagonista Jon Bernthal che proseguirà molto presto nel Marvel Cinematic Universe grazie a Daredevil: Born Again.

"Penso che Spider-Man Noir sia un personaggio meraviglioso", aveva precedentemente dichiarato Nicolas Cage riguardo a questa variante del supereroe Marvel, ispirata ai noir della Hollywood degli anni '40 e '50: "È un personaggio che si presta perfettamente ad incanalare alcune delle mie star preferite del cinema noir, come Humphrey Bogart o James Cagney. E ovviamente Spider-Man, che per me è il supereroe più bello".

Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.