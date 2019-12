Un atteso ritorno nel nuovo trailer di Star Trek: Picard

Dopo il precedente teaser trailer con protagonista Sette di Nova, adesso una nuova anteprima dell'attesa serie Star Trek: Picard è stato distribuito e con esso ritorna una vecchia conoscenza di Jean-Luc Picard.

Il video si apre con una primissima inquadratura di Deanna Troi (Marina Sirtis), noto personaggio cardine di Star Trek: The Next Generation, serie che getterà le basi per l'iconico personaggio successivamente inserito anche in tre episodi di Star Trek: Voyager e persino in quattro dei numerosi film.

Eppure, il trailer è incentrato sull'affannoso tentativo di proteggere la giovanissima ragazza che compare in numerosi e quantomai vari fotogrammi:

"Lo giuro sulla mia testa, la vita della ragazza è ancora in pericolo. Dobbiamo aiutarla. Non si è mai al sicuro dal passato e farò tutto ciò che è necessario per proteggerla"

Le battute del capitano sono intervallate da scene d'azione e combattimenti che preannunciano un'avvincente prima stagione tanto che IMDb indica Stra Trek: Picard come la più attesa del 2020.

La serie , sebbene sia composta da soli dieci episodi, avrà presto un seguito grazie al rinnovamento di Star Trek: Picard per una seconda stagione.

Picard è prodotta dalla CBS All Access e sarà disponibile sulla piattaforma Amazon Prime Video e, se l'esordio statunitense è previsto per il 23 gennaio, fortunatamente in italia arriverà il giorno seguente.