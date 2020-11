Attimi di paura a Ballando con le Stelle, Alessandra Mussolini ha un malore in diretta

Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle si è temuto il peggio per Alessandra Mussolini. L'ex parlamentare nel bel mezzo di una complessa presa si è accasciata al suolo per un leggero malore che ha fatto preoccupare molto i presenti in studio e il pubblico da casa.

La Mussolini nel tentativo di riprendersi ha chiesto dell'acqua e dello zucchero, ma non è riuscita a rialzarsi e mentre un assistente di studio la soccorreva, una Milly Carlucci visibilmente scossa ha mandato in onda la pubblicità. Pochi minuti dopo è avvenuto il rientro in studio e la Mussolini si è mostrata seduta su di una sedia. La presentatrice a quel punto ha detto: "Alessandra sta bene. Raccontiamo cosa è successo: non ha voluto mangiare per fare la figura, ma in questo modo è stato come aver preso un pugno nello stomaco". Poi la parola è passata proprio alla Mussolini che ha dichiarato di avere ancora qualche lieve giramento di testa: "Mi gira la testa, mi gira il mondo, ma è stata colpa mia, lui mi aveva detto di mangiare, io non ho voluto".

La concorrente del dancing show si è poi sottoposto al giudizio dei giudici ed p stata totalmente stroncata da Selvaggia Lucarelli: "Stiamo facendo una statua alla Mussolini che è un’abitudine abbastanza pericolosa… Siete sicuri che volete il mio giudizio? Potrebbe darle il colpo di grazia! Però mi piace seduta così, non può restarci? Comunque cercherò di essere intellettualmente onesta e dire quello che avrei detto se non fosse successo questo incidente: questa samba non mi è piaciuta per niente, proprio per niente. Contrariamente a Mariotto penso che meno somigli a te stessa e più ci guadagni. Nelle scorse puntate ti eri elevata, qui ti sei sentita più a tuo agio, ti sentivi nel tuo terreno e hai sbagliato".

Nel bene o nel male, Alessandra Mussolini è una delle protagonista indiscusse di Ballando con le Stelle, e alcune sue parole hanno fatto infuriare proprio la Lucarelli.