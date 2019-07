Gli attori di Queste Oscure Materie: 'Ecco quali sarebbero i nostri dæmon'

Il cast di Queste Oscure Materie è intervenuto al Comic-Con di San Diego per parlare del lavoro svolto per dare vita alla nuova trasposizione della saga di Philip Pullman, dopo quella cinematografica e decisamente poco apprezzata dai fan uscita in sala nel 2007.

Presenti al panel al Comic-Con erano Ruth Wilson, che interpreterà Marisa Coulter, e Lin-Manuel Miranda, che darà il volto a Lee Scoresby. Particolarmente entusiasta quest'ultimo, che ha dichiarato che avrebbe interpretato qualunque ruolo pur di far parte della serie: "Ero tipo 'Ok, interpreterò un dæmon. Farei qualunque cosa pur di esserci" ha raccontato l'attore.

Agli attori è stato poi chiesto quali sarebbero secondo loro i loro dæmon nella vita reale: "Il mio sarebbe una di quelle piccole scimmie tropicali, le avete presenti? [...] Sì, sarebbe una di quelle. Non una dorata, però!" Ha risposto Dafne Keen, Lyra Belacqua nella serie.

Ruth Wilson ha invece dichiarato di non aver idea di quale potrebbe essere il suo, ma lo sceneggiatore Jack Thorne non ha esitato ad identificarlo con uno sphynx (un tipo di gatto di origine canadese); "Il mio dæmon sarebbe un perfetto newyorkese, se la caverebbe alla grande! Penso sarebbe un ratto mangiatore di pizza. Un ratto newyorkese" ha invece spiegato Miranda.

Il nuovo trailer di Queste Oscure Materie è disponibile da poche ore. Nella serie, oltre agli attori presenti al Comic-Con, troveremo anche James McAvoy.