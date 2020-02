Un attore dell'Arrowverse vorrebbe 'prendere a calci' Batman in un film

Il FAN EXPO di Vancouver ha permesso a molti attori di rilasciare dichiarazioni interessanti sui propri personaggi televisivi. Tra di loro si è pronunciato anche Neal McDonough, interprete di Damien Darhk in Arrow, e ha ammesso che gli piacerebbe che il suo personaggio incontrasse Batman in un film.

Beh, a dire il vero vorrebbe proprio scontrarsi con lui, come ha rivelato al pubblico presente: "Mi piacerebbe vedere Damien Darhk contro Batman, credo che sarebbe divertente. Non avrebbe nessuna possibilità contro di lui. Mi piacerebbe veder comparire Damien nel mondo cinematografico. Non sono sicuro che possa succedere, perché sono mondi diversi eccetera, ma sarebbe di sicuro divertente prendere a calci Batman. Sarebbe davvero qualcosa di meraviglioso"

Damien Darhk è stato l'antagonista principale della quarta stagione di Arrow ed è comparso anche nella seconda e terza stagione di Legends of Tomorrow. Sebbene il personaggio sia morto, sua figlia Nora continua a far parte di Legends. Batman troverebbe pane per i suoi denti.

Ma potrebbe davvero succedere qualcosa del genere? Con i supereroi non si può mai sapere, tra Pozzi di Lazzaro e linee temporali che si mischiano tra di loro. Sebbene sia certo che le serie DC e i film tendenzialmente non facciano parte dello stesso universo narrativo, un cameo di Ezra Miller ha cambiato le carte in tavola. Quindi chissà, magari il sogno di McDonough si realizzerà prima o poi. Chi vincerebbe in uno scontro tra Batman e Darhk?

Il pubblico presente al FAN EXPO di Vancouver ha potuto ascoltare anche le parole di Tom Welling sul suo ruolo nel crossover di <strong>Arrowverse.</strong>