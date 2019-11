L'attore Brian Tarantina è stato trovato morto nel suo appartamento

Brian Tarantina è morto a 60 anni. Il corpo dell'attore è stato trovato dalla polizia di New York durante la mattina del 2 novembre. The Wrap riporta che l'uomo si trovava nel proprio appartamento e che le cause di morte sono al momento sconosciute, secondo quanto dichiarato da un portavoce della polizia.

Dalla ricostruzione fatta, scopriamo che "sabato 2 novembre, all'incirca a mezzanotte e quaranta, la polizia ha risposto alla chiamata al 911 circa un uomo privo di sensi" in un appartamento nell’area di Midtown North. Arrivati sul luogo, "gli agenti hanno trovato un maschio di 60 anni, privo di sensi e inerte, completamente vestito e sul proprio divano". Purtroppo, non c'era nulla da fare e gli agenti hanno dovuto constatare il decesso e procedere con l'identificazione dell'uomo. In seguito alle analisi del medico legale "verrà determinata la causa di morte". Al momento l'investigazione è ancora aperta.

Tra le apparizioni recenti di Tarantina segnaliamo The Marvelous Mrs. Maisel in cui ha il ruolo di Jackie, il presentatore del Gaslight comedy club, dove la protagonista interpretata da Rachel Brosnahan inizia la propria carriera da stand up comedian. In televisione lo abbiamo visto anche in Gilmore Girls, The Black Donnellys, Heroes, Law & Order e The Good Wife.

L'attore ha avuto diversi ruoli anche al cinema, per esempio in Donnie Brasco. La sua ultima apparizione è in The Kitchen, lungometraggio con Melissa McCarthy e Tiffany Haddish.